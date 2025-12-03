Рада Європейського Союзу оголосила, що досягла попередньої угоди з Європарламентом про новий союзний закон, спрямований на посилення боротьби з корупцією, пише ЛБ.

“Ця директива оновить і зміцнить правову базу ЄС у сфері боротьби з корупцією і стане важливим кроком у нашій спільній боротьбі з корупцією та організованою злочинністю”, – заявив Петер Гуммельгор – міністр юстиції Данії, яка головує в Раді ЄС.

У комюніке Ради ЄС зазначається, що законопроєкт містить заходи щодо запобігання корупції та правила для більш ефективного розслідування й судового переслідування. Також новий закон покликаний встановити загальноєвропейські стандарти, що дають змогу в усіх державах-членах ЄС “криміналізувати низку діянь і визначати їх однаково”.

“Наступні правопорушення тепер каратимуться як кримінальні злочини на всій території ЄС: хабарництво в державному й приватному секторах, незаконне привласнення, торгівля впливом, перешкоджання правосуддю, збагачення коштом корупційних злочинів, приховування та деякі серйозні порушення, пов’язані з незаконним виконанням державних обов’язків”, – ідеться в повідомленні.

Крім уніфікації визначень корупційних злочинів, держави-члени ЄС також мають встановити однаковий рівень покарань за них. Максимальний термін тюремного ув’язнення для правопорушників становитиме від трьох до п’яти років, залежно від правопорушення.

До фізичних осіб, засуджених за корупційні злочини, може бути застосовано додаткове покарання, як-от штрафи, відсторонення від посади, позбавлення права обіймати державну посаду або виконувати функції державної служби, відкликання дозволів і позбавлення доступу до тендерних процедур і державних коштів.

На юридичних осіб також накладатимуть штрафи. Новий закон визначає максимальний розмір цих штрафів від 3% до 5% від загального світового обороту або від 24 до 40 млн євро, залежно від правопорушення.

Досягнуту попередню угоду має затвердити Рада ЄС і Європейський парламент до її офіційного ухвалення.