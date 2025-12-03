Брак вакцин від грипу на початку епідсезону 25-26 року пояснюється, зокрема, тим, що з наступного року світ переходить на новий тип вакцин. Про це повідомив начальник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ України Олександр Заіка, передає кореспондент УНН.



Заіка нагадав, що вакцини від грипу не віднесені до календаря обов’язкових щеплень, а тому не закуповуються за державний кошт.

Кількість вакцин, які потрапляють в Україну, контролюються приватним ринком. Я б не говорив так, що вакцин не було зовсім – я б говорив, що їх було на приватному ринку менше аніж зазвичай. І те, що ми знаємо від виробників і постачальників вакцин, чому так сталося – через те, що з наступних епідсезонів весь світ буде переходити на тривалентні вакцини, а до цього ми використовували чотиривалентні, і у зв’язку з обмеженим виробництвом – це перша причина і основна – була і зменшена кількість довиробництва, бо всі фокусуються вже на наступний епідсезон і постачанні нових вакцин, з оновленим штамом- пояснив чиновник МОЗ.

Заіка також зауважив, що українці не надто охоче роблять щеплення від грипу, а кількість доз, які завозяться формується виходячи з попиту.

І також те, що саме приватний ринок регулює допостачання вакцин саме від того, як вони споживаються – ми знаємо, що традиційно українці неохоче щеплюються від грипу. Це дуже прикро – відсотки повинні бути вищими. І від цього саме приватний ринок регулює кількість вакцин до постачання- додав він.