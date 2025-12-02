Мешканці Миколаєва, намагаючись уберегти власні кошти, довірилися телефонним незнайомцям і за їхніми вказівками власноруч «поповнили» рахунки шахраїв.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Так, до Миколаївського районного управління поліції звернулася 54-річна мешканка обласного центру. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий та представився співробітником банку, клієнткою якого вона є. Псевдобанкір запевнив жінку, що її кошти нібито під загрозою, і щоб їх зберегти, потрібно терміново переказати гроші на інший – начебто безпечний – рахунок. Довірившись шахраю, потерпіла перерахувала понад 75 тисяч гривень на вказані ним реквізити.

У схожу пастку потрапив і 34-річний чоловік, який повідомив про злочин до відділення поліції №3 Миколаївського райуправління. Йому зателефонував невідомий, який відрекомендувався представником служби безпеки фінансових установ. Співрозмовник повідомив, що нібито хтось намагається розрахуватися банківськими картками заявника у Харкові. Щоб вберегти кошти, заявник виконав усі вказівки незнайомця. Після цього з його рахунків зникло понад 65 тисяч гривень.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 КК України «Шахрайство», санкція якої передбачає до восьми років ув’язнення та встановлюють аферистів, які ошукали громадян.

Як повідомляло Інше ТВ, Мешканка Миколаєва перейшла за шахрайським посиланням на «підтвердження операції» і втратила 75 тис.грн