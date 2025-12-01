До відділення поліції №1 Миколаївського райуправління звернулась 34-річна жінка, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, заявниця розповіла правоохоронцям, що на одному з маркетплейсів розмістила оголошення про продаж дитячого матрацу. Після чого під час листування із псевдопокупцем отримала від нього посилання на продаж товару та для нібито отримання коштів. Потерпіла, довірившись співрозмовнику, перейшла за посиланням та ввела особисті дані з реквізитами банківської картки, у результаті чого шахраї отримали доступ до її рахунку та заволоділи усіма коштами – майже 75 тис.грн.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Нині поліцейські встановлюють зловмисника.

Як повідомляло Інше ТВ, У Дніпрі припинено діяльність шахрайських кол-центрів. Як вони дурили людей (ФОТО, ВІДЕО)