З 28 по 30 листопада у Києві відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби, який зібрав найсильніших атлетів країни.

Представники Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності, гідно представивши регіон на національному рівні.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, за результатами національної першості спортсмени Миколаївщини здобули три нагороди:

«срібло» – Сергій Дзюба, вагова категорія 55 кг;

«бронза» – Максут Султанов, вагова категорія 60 кг;

«бронза» – Богдан Гришин (Миколаїв/Одеса), вагова категорія 63 кг.

