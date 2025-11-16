14-16 листопада у Києві проходив Кубок України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років.
У змаганнях взяли участь 127 найсильніших спортсменів з різних регіонів України.
За результатами Кубка України збірна команда Миколаївської області посіла третє командне місце, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.
Результати виступів спортсменів Миколаївщини:
«золото» – Максут Султанов (ШВСМ м. Миколаїв/ЦОП);
«срібло» – Денис Середін (МО ШВСМ м. Південноукраїнськ);
«срібло» – Сергій Ярченко (МОККДЮСШ №1/ЦОП).
Данило Максимишин (МОККДЮСШ №1), Нікіта Маслов (МОККДЮСШ №1) та Кенан Мехдієв (МОККДЮСШ №1) посіли п’яті місця у своїх вагових категоріях.
