14-16 листопада у Києві проходив Кубок України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років.

У змаганнях взяли участь 127 найсильніших спортсменів з різних регіонів України.

За результатами Кубка України збірна команда Миколаївської області посіла третє командне місце, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Результати виступів спортсменів Миколаївщини:

«золото» – Максут Султанов (ШВСМ м. Миколаїв/ЦОП);

«срібло» – Денис Середін (МО ШВСМ м. Південноукраїнськ);

«срібло» – Сергій Ярченко (МОККДЮСШ №1/ЦОП).

Данило Максимишин (МОККДЮСШ №1), Нікіта Маслов (МОККДЮСШ №1) та Кенан Мехдієв (МОККДЮСШ №1) посіли п’яті місця у своїх вагових категоріях.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві відбулася спартакіада пам’яті Олександра Яцунського (ФОТО)