У змаганнях, які тривали з 14 до 17 листопада на різних спортивних локаціях міста, взяли участь понад 640 спортсменів, які змагалися у різних видах спорту.

Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури та спорту ММР, передає Інше ТВ.

Бокс

На базі СДЮСШОР 6 у рамках спартакіади пройшов боксерський турнір, у результаті якого вихованці школи вибороли 13 нагород.

Так, золоті нагороди здобули Черняєв Олександр, Гусейнов Муса, Малоок Анатолій, Ісаков Платон, Нусейнов Ніджат, Белануца Данило та Шавокін Тимур, срібні – Царапора Кирило, Чернявський Андрій, Кравчук Сергій, Волошенюк Артем, Полтавський Станіслав, Самборський Вадим.

Тренують юних спортсменів Букалов Володимир Олександрович, Трондін Олександр Павлович, Бакалець Віталій Васильович, Капацина Олексій Анатолійович.

Футзал

На базі КДЮСШ «Олімп» у межах спартакіади відбувся турнір з футзалу, в якому взяли участь 3 команди дітей 2014-2018 років народження. У результаті запеклих матчів команда «Олімп-1» посіла перше місце. Тренери – Максименко Олександр Миколайович та Позняк Олег Васильович.

Фехтування

У межах спартакіади на базі МСДЮСШОР з фехтування відбулися змагання з фехтування, у результати яких вихованці школи визначили найкращих у запеклих протистояннях.

Настільний теніс

На базі КДЮСШ «Перемога» відбулися змагання з настільного тенісу, вихованці школи здобули 12 нагород:

«золото» – Коваль Анастасія, Стрижикова Кіра, Волобоєв Ілля, Солодовниченко Артем;

«срібло» – Тайхриб Марія, Дідняк Анастасія, Головенко Артем, Колесник Владислав;

«бронза» – Киковська Дарія, Коваль Анастасія, Шевцов Денис, Пінчук Давид.

Волейбол

У межах спартакіади відбулися змагання з волейболу серед дівчат.

Вікова категорія 2009-2010 р.н.: І місце КДЮСШ «Перемога», ІІ місце ДЮСШ-5.

Вікова категорія 2011р.н. та молодше: І місце – ДЮСШ-5, ІІ місце – КДЮСШ «Перемога».

Вікова категорія 2012 р.н. та молодше: І місце – ДЮСШ-5, ІІ місце – КДЮСШ «Перемога».

Кікбоксинг

У межах спартакіади відбулися змагання з кікбоксингу.

Спортсменки КДЮСШ «Олімп» вибороли 11 нагород:

Бровко Поліна – ж/с без зброї 1 місце, зі зброєю 1 місце;

Алтухова Поліна – ж/с без зброї 1 місце, зі зброєю 2 місце;

Алтухова Анастасія – ж/с без зброї 1 місце, зі зброєю 1 місце;

Голубоцька Олеся – ж/с без зброї 2 місце;

Цуканова Ангеліна – ж/с без зброї 2 місце, зі зброєю 2 місце;

Педоренко Анастасія – ж/с без зброї 3 місце, зі зброєю 3 місце.

Довідка

Олександр Яцунський — Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, багаторічний завідувач кафедри фізичного виховання та спорту. Його внесок у розвиток миколаївського спорту неоціненний, а пам’ять про нього продовжує надихати нові покоління спортсменів.

Змагання на честь Олександра Яцунського стануть традиційними та проходитимуть щороку.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські спортсменки – призерки юніорського чемпіонату України з синхронного плавання (ФОТО)