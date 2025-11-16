На даний час ворог 151 раз атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 16:00 16.11.2025, передає Інше ТВ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Ясна Поляна Чернігівської області; Біла Береза, Малушине, Нововасилівка, Ходине, Бруски, Бобилівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув три керовані авіаційні бомби, також ворог здійснив 87 обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири штурми ворога поблизу Вовчанська та у напрямку Дворічанського й Обухівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Противник із початку доби сім разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили одинадцять атак у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровій Яр, Дробишеве, Терни та Зарічне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка та Званівка.

На Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення із противником у районах Майського та Часового Яру. Три ворожі атаки тривають дотепер.

На Костянтинівському напрямку наші оборонці відбили двадцять ворожих атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 58 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку Новопідгородне, Гришине, Кучерів Яр, Вільне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили п’ятдесят атак.

На Олександрівському напрямку загарбники 16 разів намагалися прорвати позиції українських військ. Сили оборони зупинили всі ворожі спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Воскресенка, Степове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Красногірське, Злагода. Противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Демурине.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили сім ворожих атак поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Тернувате. Населені пункти Гуляйполе, Воздвиженка, Білогір’я та Тернувате зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили одну атаку окупантів у напрямку Антонівського мосту.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Самарській області рф та склад БпЛА “Рубікону” (ВIДЕО)