В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області рф. Це нафтопереробний завод, щорічний об’єм переробки якого складає 8,8 млн. тонн.
Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.
Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії – є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.
Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.
Окрім того, уражено базу зберігання БпЛА підрозділу “Рубікон” та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Також, уточнено результати ураження НПЗ “Рязанський” – пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.
“Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.
Далі буде!
Слава Україні!”