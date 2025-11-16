Протягом тижня росіяни атакували Україну близько 1000 ударними дронами, майже 980 КАБами і 36 ракетами.

Про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 16 листопада, передає Інше ТВ.

«Зараз у Харкові та області, на Одещині, Дніпровщині тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Працювали рятувальники також у Сумській та Чернігівській областях. Загалом минулої ночі росіяни запустили по Україні понад 170 дронів, із них щонайменше половина – «шахеди». А за весь цей тиждень – близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб і 36 ракет різних типів було випущено росіянами проти наших людей.

І кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба – системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту. Підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і нашу дипломатію. Слава Україні!», – мовиться в повідомленні Президента.

