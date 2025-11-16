Сьогодні, 16 листопада, близько 04:25 водій BMW-320 D, рухаючись на автодорозі між селами Дмитрівка та Марківка Березанської громади, допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим перекиданням легковика.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

З місця пригоди бригада швидкої медичної допомоги доставила до медичного закладу 26-річного водія та 21-річну пасажирку. З травмами різного ступеню тяжкості їх госпіталізували.

Cлідчі затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло потерпілим тяжкі тілесні ушкодження». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління обласного главку поліції просить громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном: 067 273 85 87 або 102.

