В Україні у 2026 році з’явиться ще більше цифрових послуг, які зроблять взаємодію громадян із державою швидкою, прозорою та зручною. Завдяки цим змінам українцям більше не доведеться витрачати час на візити до установ або заповнення паперових документів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Кореспондент.

Зокрема, він розповів про зустріч із президентом Володимиром Зеленським 15 листопада, під час якої обговорювалися стратегічні плани щодо цифровізації державних послуг та впровадження пріоритетних проєктів Мінцифри.

Міністр зазначив, що на платформі Дія вже зареєстровано понад 23 мільйони користувачів, і в наступному році планується запуск нових послуг для створення ще більш зручного і прозорого доступу до державного сервісу.

Також триває оптимізація роботи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), а оновлений портал Держстату вже забезпечує громадянам та органам влади якісний доступ до статистики. Крім того, міністерство активно працює над важливими антикорупційними ініціативами, такими як е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та цифровізація грального бізнесу. Перші результати цих реформ можна очікувати вже наступного року.

Окрему увагу Федоров приділив розвитку телекомунікаційної галузі: посилюється стійкість мереж мобільного зв’язку, готується пілотний запуск технологій 5G і Direct to Cell. Це дозволить значно покращити якість мобільного зв’язку та інтернету.

У сфері цифрової економіки продовжується розвиток спеціальної правової зони Дія.City, резиденти якої вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків.

У той же час міністерство працює над цифровізацією освіти через додаток Мрія. На старті нового навчального року система охопила понад 2500 шкіл, де планується реалізувати функціонал на базі штучного інтелекту та використовувати елементи гейміфікації для підвищення ефективності навчання.