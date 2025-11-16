У неділю, 16 листопада, збірна України проведе вирішальний матч у груповій стадії кваліфікації Чемпіонату світу-2026, за результатами якого стане відомо, чи зможе потрапити Україна на мундіаль. Національна команда о 19:00 у Польщі зустрінеться із Ісландією. Наша збірна, щоб проходити далі, повинна перемагати, тоді як ісландців влаштовує нічия, пише УНН.

Сьогодні, 16 листопада, збірна України проведе заключний матч у груповій стадії кваліфікації Чемпіонату світу-2026. Наша збірна у Варшаві на стадіоні “Війська Польського” зустрінеться із збірною Ісландії.

Напередодні стало відомо, що півзахисник національної збірної України Георгій Судаков не зіграє в матчі проти Ісландії. Футболіст отримав ушкодження і вже залишив розташування команди.

Раніше Ребров оголосив склад, який готуватиметься до двох заключних матчів групового етапу відбору ЧС-2026.

Однак, збірну через травми раніше залишили Арсеній Батагов, Володимир Бражко та Артем Довбик.

Поєдинок у Польщі, який розпочнеться о 19:00, можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO та безкоштовно на телеканалі MEGOGO Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Букмекери віддають перевагу Україні, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом – 1,7. На перемогу Ісландії – 5,2.

Перший поєдинок між командами завершився перемогою України з рахунком – 5:3, проте, після того, як Україна поступилася Франції, стан справ для України дещо погіршився у групі.

Франція вже отримала путівку на Чемпіонат світу, а Україна та Ісландія мають однакову кількість очок (7), однак саме ісландці займають друге місце, яке дає можливість пробитися у стикові матчі, через різницю забитих та пропущених голів.

Щоб вийти в стикові матчі, Україна зобов’язана перемагати у цьому поєдинку, водночас Ісландію влаштує і нічия.