Голосування в Раді Безпеки ООН щодо плану врегулювання ситуації в секторі Газа, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, відбудеться в понеділок, 17 листопада.

Про це повідомили в суботу, 15 листопада, відразу кілька інформаційних агентств, посилаючись на інформацію з дипломатичних джерел, пише ERR.ee, передає Інше ТВ.

Раніше США та їх союзники – Катар, Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Індонезія, Пакистан, Йорданія і Туреччина – у спільній заяві закликали Раду Безпеки ООН якомога швидше прийняти резолюцію, яка підтримує мирний план Трампа для сектора Газа.

«Ми закликаємо Раду Безпеки скористатися цим історичним моментом і підтримати цю резолюцію, щоб прокласти шлях до міцного миру на Близькому Сході», – заявили в постпредстві США при ООН.

Тим часом росія, яка має в Раді Безпеки ООН право вето, представила власний проект, в якому не йдеться ні про створення «Ради миру» під головуванням Трампа, ні про негайне розміщення координованих США міжнародних стабілізаційних сил в регіоні. Не згаданий в цьому документі і сам президент США.

Російська делегація в ООН заявила, що її проект не суперечить ініціативі США, проте в американському представництві попередили, що «спроби посіяти розбрат» можуть мати серйозні наслідки для населення Гази.

