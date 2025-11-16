Російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи.

Про це сьогодні, 16 листопада, повідомляють в Угрупованні Об’єднаних сил, передає Інше ТВ.

«Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. Щонайменше одна така «операція» вже відбулася – очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа», – кажуть в Угрупуванні.

«Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста – не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви володимира путіна та гш рф про «оточення» міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. Нинішня акція – спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму.

Водночас Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають «підсвітити» розкидані Куп’янськом малі групи піхоти. Це полегшує роботу українським дронарям. Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще – для чого достатньо лише змінити прапор на білий», – заявляють українські захисники.

Як повідомляло Інше ТВ, з початку доби на Куп’янському напрямку було 7 боїв.