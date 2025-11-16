Україна та Греція підписали угоду про поставки природного газу в Україну — його доставлятимуть від Александруполіса до Одеси.

Про це повідомив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, передає Інше ТВ.

Він підкреслив, що цей проєкт стабілізує енергетичну мережу України завдяки американському газу.

«Це шлях до того, щоб бути незалежними від російського газу. Європа припинить купувати російський газ», – зазначив Кіріакос Міцотакіс.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що постачання скрапленого газу з Греції до України розпочнеться вже в січні 2026 року, і цей газ компенсує знищення росіянами видобутку українського газу.

Також він додав, що, окрім короткострокових домовленостей (як от щодо газу), є і довгострокові (щодо енергетики з США).

