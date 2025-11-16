Про це президент Зеленський розповів у зверненні вранці сьогодні, 16 листопада.

-Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. І це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України. Вже є в нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари. Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту, допомагають наші європейські партнери, європейські банки – під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами – повне фінансування буде. Ми робимо широкі можливості для постачання зимою. Зокрема, через наших польських партнерів, і активно працюємо з Азербайджаном – і дуже розраховуємо на довгострокові контракти. Ми про це говорили нещодавно з Президентом.



➡️ Історичну угоду ми підготували також із Францією – буде значне посилення нашої бойової авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту, це буде в понеділок. Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомогає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань.



➡️ Вівторок – давно готували і зараз можемо сказати, що буде результативним візит в Іспанію. Ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів у тих ініціативах, що реально нам допомагають. Найголовніші пріоритети для нас сьогодні – це ППО, системи, ракети ППО. І ми після кожного російського удару забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо. Також – наша стійкість, наша підготовка до зими.



➡️ І, звісно, безумовно, фронт. І, звісно, безумовно, дипломатія. Ми працюємо, щоб був іще один старт перемовин – щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни. І також розраховуємо на відновлення обмінів – багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз заради цього.



➡️ Я дякую всім, хто нам допомагає! Я дякую всім, хто з нами, з Україною, з українським народом!