Папа Лев XIV під час зустрічі з голлівудськими зірками у Ватикані закликав кінематографістів протистояти диктату алгоритмів та рятувати місцеві кінотеатри, які стрімко занепадають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ватикан.

Папа Лев XIV наголосив на необхідності зберегти мистецтво кіно у час стрімкої цифровізації. Серед гостей були зірки світового масштабу – Кейт Бланшетт, Моніка Беллуччі, Кріс Пайн та режисер Спайк Лі.

Понтифік зауважив, що сьогодні кіноіндустрія переживає один із найскладніших періодів: касові збори в багатьох країнах не повернулися до рівня, що існував до пандемії, а локальні кінотеатри продовжують масово закриватися. Він підкреслив, що такі заклади є важливими просторами для спільного культурного досвіду, який поступово витісняється стримінговими сервісами та алгоритмами персоналізованого контенту.

“Кінотеатри переживають тривожний спад. Багато хто каже, що саме мистецтво кіно опинилося під загрозою”, – сказав Папа, закликавши суспільство й кіноіндустрію не відмовлятися від захисту їх соціальної цінності.

Лев XIV наголосив, що кіно за 130 років свого існування стало не просто розвагою, а важливим інструментом осмислення людських переживань. Водночас він застеріг від впливу алгоритмів, які стимулюють повторення “перевірених” сюжетів і формують замкнене коло однакових історій.

“Логіка алгоритмів прагне множити те, що вже працює. Але справжнє мистецтво відкриває те, що ще можливо”, – підкреслив Папа, закликаючи творців не боятися “повільності, тиші та відмінності” у своїх роботах.

Він також звернув увагу на відповідальність кіно перед суспільством, закликавши авторів чесно говорити про насильство, війну, бідність і самотність: “Добрий фільм не експлуатує біль – він досліджує та визнає його”.

Після виступу Папа особисто привітав гостей. Спайк Лі, зокрема, подарував йому ексклюзивну баскетбольну майку “Нью-Йорк Нікс” із написом “Pope Leo 14”.

Напередодні зустрічі Ватикан навіть опублікував список улюблених фільмів Папи Лева XIV. Серед них – класичні стрічки “Звуки музики”, “Це чудове життя”, “Звичайні люди” та “Життя прекрасне”.