З 9 по 12 листопада столичний Центр спорту «ЛІКО» приймав юніорський чемпіонат України з синхронного плавання.

У змаганнях взяли участь команди з Миколаївської, Одеської, Харківської, Донецької областей та міста Київ.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, спортсменки Миколаївщини продемонстрували високий рівень майстерності, технічної підготовки та злагодженості у виступах, упевнено посівши призові місця у кількох видах програми.

У програмі довільна група збірна команда Миколаївської області виборола третє місце: Кірова Анна, Арсентьєва Анна, Шумилова Олександра, Шкварун Надія, Сульженко Вікторія, Артеменко Яна, Гуляєва Поліна, Дуднік Анна.

У програмі довільний дует бронзові медалі здобули Кірова Анна та Арсентьєва Анна.

У програмі акробатична група миколаївські спортсменки стали срібними призерками: Кірова Анна, Арсентьєва Анна, Шумилова Олександра, Шкварун Надія, Сульженко Вікторія, Артеменко Яна, Гуляєва Поліна, Дуднік Анна.

У програмі технічна група представниці Миколаївської області вибороли третє місце: Кірова Анна, Арсентьєва Анна, Шумилова Олександра, Шкварун Надія, Сульженко Вікторія, Артеменко Яна, Гуляєва Поліна, Дуднік Анна.

