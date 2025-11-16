Президент України Володимир Зеленський здійснить дев’ятий візит до Франції з початку повномасштабної російської агресії. У понеділок, 17 листопада, його прийме у Парижі президент Франції Емманюель Макрон.

Як повідомили в Єлисейському палаці, мета цього візиту — підтвердити незмінну підтримку України та «підтримати динаміку роботи, розпочатої щодо гарантій безпеки» для Києва, пише RFI Українською.

За даними французької сторони, зустріч проходитиме у рамках “коаліції охочих” — групи держав, що працюють над довгостроковими механізмами безпеки для України. Париж є одним із ключових учасників цієї ініціативи й наполягає на необхідності формування стійкої моделі підтримки Києва на роки вперед.

Зустріч Зеленського та Макрона буде зосереджена на розвитку двосторонньої співпраці у кількох критичних сферах. У Єлисейському палаці підкреслили, що йдеться про оборонну підтримку, виробництво та постачання озброєнь, а також про проєкти у галузях енергетики та економіки, націлені на зміцнення української стійкості.

Очікується також обговорення нових форматів підтримки у відповідь на чергову хвилю російських атак по енергетичній інфраструктурі України. Франція раніше заявляла про розширення програм з постачання систем ППО, артилерійських комплектів та обладнання для відновлення енергосектору.

Як повідомляло Інше ТВ, Володимир Зеленський анонсував «історичну угоду з Францією».