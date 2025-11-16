Як повідомляло Інше ТВ, влітку у Фінляндії затримали колишнього бойовика ЧВК «Вагнер» – він просить міжнародного захисту,- ЗМІ.

Росіянин, який незаконно перетнув фінський кордон, 14 листопада був повернутий назад до Росії.

Про це пише Yle з посиланням на прикордонну службу Північної Карелії, передає Інше ТВ.

Прикордонна служба зазначає, що публікує інформацію про висилку цієї людини з країни у винятковому порядку, оскільки навколо неї розгорнулася широка громадська дискусія.

Заступник начальника прикордонної служби Північної Карелії Мікко Каллінен розповів Yle, як чоловіка повернули до РФ:

– Повернення було здійснено наступним чином: співробітники патруля прикордонної служби Північної Карелії доставили чоловіка до пункту пропуску Ніірала, де його супроводили до державного кордону, і він покинув територію Фінляндії, перейшовши до росії. Я не буду детально коментувати дії російської влади, але зазначу, що їхні співробітники завжди присутні на цьому пункті пропуску.