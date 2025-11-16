Великобританія значно посилює свою міграційну політику . Так, біженці зможуть подати клопотання про посвідку на проживання лише після 20 років проживання в країні.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства Шабана Махмуд в інтерв’ю газеті The Sunday Times , опублікованому в неділю, 16 листопада, пише DW.

Уточнюється, що після прийняття відповідного закону нові правила торкнуться мігрантів, які прибудуть до Великої Британії нелегально, наприклад на човнах або в вантажівках, і потім попросять притулок, а також тих, хто подасть прохання про притулок після закінчення терміну дії їх візи.

Таким чином, Велика Британія стане європейською країною з найдовшим терміном очікування можливості запросити посвідку на проживання. В даний час за цим критерієм першість належить Данії, де такої можливості необхідно чекати вісім років. Для прохачів притулку, які прибули до Сполученого Королівства легальним шляхом, термін проживання в країні, після якого вони зможуть подати заявку на отримання посвідки на проживання, складе 10 років.

Шабана Махмуд має намір також скасувати закріплений у законі обов’язок британської держави надавати прохачам притулку матеріальну підтримку. Тих, хто здатний забезпечити себе самостійно, але не робить цього, позбавлять соціального житла і допомоги. Підтримки позбудуться і ті, хто скоїть правопорушення.

Статус біженця переглядатимуть кожні 30 місяців, а вихідців з тих країн, які будуть визнані безпечними, повертатимуть на їхню батьківщину, зазначила Махмуд. За її спостереженнями, «багато з тих, хто отримав притулок, у підсумку залишилися в Британії на все життя».

За чинними законами, прийнятими урядом лейбористів у 2005 році, біженці мають право запросити безстроковий дозвіл на проживання після п’яти років проживання у Великій Британії. Цей документ дає їм право на отримання пільг і соціальних допомог та відкриває шлях до подальшого отримання громадянства.

Якщо британський уряд не займеться посиленням проблеми нелегальної міграції, країна опиниться в небезпеці, попередила міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства. “Я бачу – і знаю, що це бачать і мої колеги, – що нелегальна міграція розриває нашу країну на частини. Наша робота як лейбористського уряду полягає в тому, щоб об’єднати нашу країну, і якщо ми не вирішимо цю проблему, то, думаю, наша країна стане набагато більш розділеною”, – підкреслила Шабана Махмуд у розмові з журналістами.

З січня по червень 2025 року притулок у Великій Британії запросили 111 тисяч осіб. З січня до кінця березня посвідку на проживання в королівстві в рамках цього процесу отримали 172 798 осіб, пише газета The Sunday Times.

