Сполучені Штати Америки розпочали масштабні рейди для боротьби з нелегальною імміграцією. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Так, Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що федеральна влада провела рейди в суботу у банківських установах міста Шарлотт (Північна Кароліна) і планує розширити свої заходи боротьби з нелегальною імміграцією на південь США.

Ми збільшуємо кількість правоохорнців Міністерства внутрішньої безпеки до Шарлотта, щоб забезпечити безпеку американців та усунути загрози громадській безпеці. Занадто багато жертв злочинців-нелегалів останнім часом – заявила речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін.

У відомстві не уточнили, скільки саме правоохоронців брали участь у рейдах та кількість затриманих, але звинуватили посадовців Північної Кароліни, заявивши, що їхня відмова затримувати підозрюваних, яких розшукують імміграційні органи, призвела до суботньої операції.

Водночас видання вказує, що анонс рейдів викликав острах і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей.