Мирна угода в Україні навряд чи буде досягнута до весни, і європейським союзникам необхідно продовжувати підтримку Києва, незважаючи на корупційний скандал, заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише Iнтерфакс.

“Мирна угода в Україні навряд чи буде досягнута до весни. Європейським союзникам потрібно продовжити підтримку, незважаючи на корупційний скандал, який охопив Київ”, — сказав він.

Стубб використовує свої добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, щоб відстоювати позицію України: “Я можу пояснити президенту Трампу, через що пройшла Фінляндія або як я бачу ситуацію на полі бою, або як слід поводитися з президентом Росії Володимиром Путіним. І тоді, знаєте, якщо він прийме одну з десяти моїх ідей, це добре”, – зазначив він.

Він також нагадав історичний досвід Фінляндії: у 1940-х роках країна після двох війн з Росією втратила близько 10% своєї території та залишалася військово нейтральною. Нейтральна позиція Фінляндії була переглянута лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли країна приєдналася до НАТО.