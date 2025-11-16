Збірна України серед гравців з вадами зору стала чемпіоном світу з футзалу. Про це повідомляє Асоціація футзалу України, інформує УНН.

Зазначається, що у турецькій Анталії відбулася фінальна частина світової першості, в якій окрім нашої команди взяли участь збірні Англії, Туреччини та Японії

У фіналі мундіалю команда під керівництвом Ігоря Кравченка та Миколи Чхайла здобула перемогу над Англією – 3:2 – йдеться у повідомленні.

В Асоціації додали, що українські футзалісти “продовжують домінувати на світовому рівні”.