На тимчасово окупованій Луганщині вода зникає на дні й тижні: порожні крани, сухі батареї, відра біля колонок – так виглядає буденність тисяч людей. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що у регіоні бракує питної та технічної води, а у багатьох багатоповерхівках єдиним джерелом рідини стала система опалення.

Люди зливають воду з батарей, щоб приготувати їжу, помити посуд, хоча б прибрати в квартирах, де вогкість і холод уже перетворили стіни на розсадники плісняви – йдеться у повідомленні.

Вказується, що на цьому тлі окупанти запровадили штрафи за “злив води з батарей”.

Мешканці роблять це не від “несвідомості”, а тому що інакше прогріти квартири і спустити повітря неможливо: у багатьох будинках тиск у мережах упав до критичного рівня, труби прориває, а батареї залишаються крижаними навіть у холодні дні. Окупаційна влада ж воліє карати – замість ремонтувати – розповіли у ЦНС.

Там додали, що у частині районів керівництво “адміністрацій” отримало негласну вказівку будь-якою ціною знизити статистику аварій у тепломережах. Через це ремонтники відмовляються виїжджати на виклики без погодження “згори”, а затоплені стояки або холодні батареї просто не вносять у звіти. Натомість штрафи за “самовільний злив теплоносія” дозволяють перекласти провину на мешканців і приховати масштаби колапсу.

“Місцеві пишуть одне й те саме: хтось миє посуд водою з батарей, хтось ночує в одній кімнаті біля обігрівача, хтось вивозить дітей до родичів. Люди виживають, а будь-яка спроба полегшити власний побут – оголошується “порушенням”, – резюмували у ЦНС.