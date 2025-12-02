Як повідомляло ІншеТВ, у Відні наприкінці листопада в згорілій машині знайшли вбитого українця

Тепер стало відомо, що в Україні затримали двох українців, яких підозрюють у вбивстві хлопця, тіло якого знайшли в згорілій автівці у Відні.

Про це пишуть суспільний мовник ORF та t-online, передає Громадське.

Підозрюваними виявилися 19-річний та 45-річний українці, які після скоєння злочину виїхали на Батьківщину. Там їх і затримали після того, як обох подали в міжнародний розшук.

За даними поліції, спочатку вони напали на хлопця в гаражі готелю в центрі міста, де виявили велику калюжу крові. Потім вони відвезли його в інший район Відня, де підпалили разом з автівкою.

Розтин виявив у жертви велику травму голови, спричинену тупим предметом. Зловмисники вибили йому зуби, облили бензином і підпалили — його тіло було обгорілим на 80 відсотків.

Мотивом злочину правоохоронці вважають бажання злочинців отримати пароль до криптогаманця вбитого. За даними поліції, з нього було знято кошти, а в самих підозрюваних вилучили велику суму готівки.

Екстрадувати підозрюваних не будуть, а кримінальне провадження передадуть Україні.

«Суспільне Харків» з посиланням на поінформоване джерело стверджувало, що той є сином Сергія Кузьміна, заступника харківського міського голови Ігоря Терехова.

Міський голова Харкова Ігор Терехов відмовився від коментарів, сказавши Суспільному, що це особиста історія Кузьміна.

“Це питання, яке стосується особисто його. Я не буду відповідати на ці питання зовсім. Це людська трагедія”, — сказав Терехов.

Сергій Кузьмін обіймає посаду заступника Харківського міського голови. До його обов’язків належить реалізації державної та формування місцевої політики у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, створення умов для забезпечення прав членів територіальної громади міста на користування мережами телекомунікацій та зв’язку.