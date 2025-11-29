Австрійські слідчі розслідують моторошний злочин, жертвою якого став 21-річний громадянин України, який прибув до Австрії як шукач захисту від війни Росії проти України.

Як повідомила австрійська газета Kronen Zeitung, в п’ятницю, 28 листопада, стало відомо, що виявлене раніше тіло загиблого молодого чоловіка – це тіло українського біженця, передає DW.

Ще 26 листопада в Відні було виявлено вигоріле авто, в якому знайшли загиблого. Як дізналися журналісти австрійського видання, тіло жертви перебувало на задньому сидінні. Згодом після розтину в поліції повідомили, що загиблий був віком 21 рік.

Українець загинув насильницькою смертю

Крім того, згідно з результатами розтину, молодий українець, найімовірніше, зазнав насильницької смерті. Так, зокрема, на тілі виявлено недвозначні ознаки травми. Не виключено, що на 21-річного біженця було скоєно напад, а вже потім його поклали на заднє сидіння й підпалили сам автомобіль з метою замести сліди.

Так, нині поліція розслідує заяву, згідно з якою українця побила група чоловіків під час імовірної зустрічі у підземному паркінгу одного з віденських елітних готелів, а вже потім його важкопораненого перевезли на задньому сидінні його власного автомобіля до місця, де автомобіль і згорів. Слідчі впевнені, що громадянин України загинув не від завданих травм, а внаслідок задухи або теплового удару, коли палала автівка.

Про інші деталі злочину та ймовірних підозрюваних поки нічого не відомо. Тривають слідчі дії.

Тепер родина молодого українця прибуде до Відня, щоб забрати додому сина, який, втікаючи від війни до мирної Австрії, знайшов там свою смерть, зазначає видання.