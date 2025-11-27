Березнегуватський районний суд Миколаївської області задовольнив позов Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області, поданий в інтересах держави в особі Миколаївської облдержадміністрації, про стягнення з громадянина шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки площею понад 4,7 га, що належить державі та перебуває у постійному користуванні ДСГП «Ліси України».

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Встановлено, що у квітні 2024 року мешканець Баштанського району, не маючи жодних законних підстав, самовільно зайняв земельну ділянку лісогосподарського призначення, розорав її та засіяв зерновими культурами. Після цього його протиправні дії були викриті правоохоронними органами.

З’ясовано, що такими діями державі завдано шкоду у розмірі понад 390 тис грн. У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду з позовом про її відшкодування.

Рішенням суду позов задоволено в повному обсязі та стягнуто з громадянина заподіяну державі шкоду.

Крім того, у травні 2025 року вироком суду цього громадянина визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року на Миколаївщині суд зобов’язав громадянина сплатити понад 250 тис.грн. шкоди, завданої самовільним зайняттям земельної ділянки