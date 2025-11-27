Державний секретар Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що США хочуть мирної угоди, перш ніж погодяться на будь-які гарантії безпеки для України, повідомляє європейський дипломат та особа, обізнана з переговорами, пише Politico.

Ця умова підкреслила американські пропозиції Києву протягом останнього тижня, повідомили джерела. Рубіо під час телефонної розмови у вівторок з європейськими чиновниками стверджував, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки України, які, за їхніми словами, забезпечать Києву відчуття безпеки.

Лідери України вважають західні гарантії безпеки наріжним каменем будь-якої можливої ​​угоди з Росією, хоча члени НАТО намагаються зрозуміти, як підтримати країну, потерпану війною, військово чи розвідувальною допомогою. Трамп заявив, що не запросить лідера України до Білого дому, доки не буде підписано угоду.

Ситуація швидко змінюється, і європейські союзники намагаються зрозуміти численні меседжі адміністрації. Рубіо також сказав європейським союзникам, що гарантії безпеки для України є пріоритетом для адміністрації та питанням, окремим від інших пунктів обговорення, які вже були узгоджені, за словами другого європейського дипломата, і США хочуть, щоб весь пакет був швидко прийнятий.

Рубіо також згадав про гарантії безпеки Україні під час переговорів минулих вихідних у Женеві, але не надав деталей і не повторив цю пропозицію під час розмови з британцями та французами, за словами третього європейського дипломата, якому, як і іншим опитаним, було надано анонімність для обговорення делікатних питань.

Державний секретар також широко згадав кілька інших питань, які потрібно вирішити після угоди, що, за словами дипломата, європейці сприйняли як територіальну цілісність України та замороження російських активів.

Державний департамент спростував таке тлумачення коментарів Рубіо.

«Державний секретар Рубіо, разом з усією адміністрацією Трампа, чітко підкреслив, що гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди, як він послідовно зазначав як публічно, так і приватно», – сказав речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Білий дім також наполягав, що будь-який остаточний мирний план матиме гарантії безпеки. «Адміністрація Трампа неодноразово публічно та приватно підтверджувала, що будь-яка угода повинна забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України», – сказала речниця Анна Келлі.

Початкові мирні пропозиції США щодо конфлікту, що поширювалися минулого тижня, передбачали обмеження чисельності своїх військових до 600 000 військовослужбовців, не обмежуючи при цьому чисельність російських сил. Рубіо та інші американські чиновники згодом захищали 28-пунктовий план як відправну точку, а не конкретну пропозицію.

Але адміністрація Трампа все більше схиляється від повноцінної підтримки України до більш нейтральної позиції на переговорах. Рубіо заявив своїм європейським колегам у четвер, що США не розглядаються як справедливий посередник на переговорах, оскільки вони надають як військову допомогу США Україні, так і запроваджують санкції проти Росії, за словами двох європейських дипломатів.

Але адміністрація Трампа стикається з певним тиском – навіть з боку республіканців у Конгресі – щодо надання Україні вагомих гарантій, щоб вона могла запобігти черговому російському вторгненню.

«Якщо Україні доведеться відмовитися від будь-якої території, це має супроводжуватися, наприклад, угодами про безпеку за статтею п’ять з НАТО та Сполученими Штатами, тому що це єдиний спосіб зупинити Росію від повторення цього», – сказав представник Дон Бейкон (республіканець від Небраски), маючи на увазі положення, яке вимагає від країн НАТО захищати одна одну у разі нападу. «Це кінцевий стан будь-якої угоди».

США надали майже 67 мільярдів доларів військової допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в країну в лютому 2022 року, хоча значна частина цього фінансування надійшла за часів адміністрації Байдена. Відтоді США розробили план НАТО, за яким окремі європейські країни можуть купувати американську зброю для України.

Європейський Союз також намагається використовувати заморожені російські активи для надання подальшої допомоги. Один український чиновник заявив, що вони не бачили жодних ознак того, що адміністрація Трампа готова збільшити допомогу. Франція та Велика Британія значною мірою взяли на себе ініціативу в «коаліції охочих», що складається з 33 країн, яка розглядає можливість введення європейських військ в Україну.

Але деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить чашу терезів на бік Росії.

«Нічого про права людини, гуманітарне право, міжнародне право чи принципи», – сказали чотири європейські дипломати, маючи на увазі мирні плани. «Це створює нову європейську «архітектуру безпеки», повну дірок».