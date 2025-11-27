У Вашингтоні встановили особу стільця – ним виявився громадянин Афганістану.

Підозрюваного було ідентифіковано як Рахманулла Лаканвал, 29-річний громадянин Афганістану, який в’їхав до США у 2021 році.

Про це пише CBS News з посиланням на кілька джерел у правоохоронних органах.

Наразі відомо, що двоє постраждалих гвардійців перебувають у критичному стані. Раніше губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі заявив від своєї заяви, посилаючись на «суперечливі повідомлення». Департамент столичної поліції повідомив, що місце злочину охороняється, а підозрюваний перебуває під вартою.

У США починається антимігрантська кампнаія

США призупиняють обробку всіх імміграційних заявок громадян Афганістану після стрілянини

Адміністрація Трампа призупинила обробку всіх імміграційних заявок громадян Афганістану після стрілянини в середу у двох бійців Національної гвардії, повідомили чиновники, після того, як підозрюваного, затриманого у стрілянині, було ідентифіковано як громадянина Афганістану.

Служба громадянства та імміграції США оголосила в середу ввечері, що вводить безстрокову паузу в обробці всіх імміграційних заявок, поданих громадянами Афганістану.

«З цього моменту обробка всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану, призупиняється на невизначений термін до подальшого перегляду протоколів безпеки та перевірки», – йдеться в заяві USCIS, отриманій CBS News. «Захист та безпека нашої батьківщини та американського народу залишаються нашим єдиним пріоритетом та місією».

Міністерство внутрішньої безпеки ідентифікувало підозрюваного у стрілянині як Рахмануллу Лакамаля, якого, за словами DHS, було допущено до Сполучених Штатів у вересні 2021 року, через місяць після виведення американських військ з Афганістану.

«Тепер ми повинні переглянути кожного іноземця, який в’їхав до нашої країни з Афганістану за часів Байдена», – заявив президент Трамп у зверненні в середу ввечері.

Трамп наголосив: Якщо вони не можуть любити нашу країну — ми їх не хочемо.

Він додав, що кожен нелегал у США має бути висланий із країни.