На чемпіонаті світу з Kyokushin-kai карате, що відбувся у Польщі, серед 1400 спортсменів із 36 країн миколаївські учні продемонстрували незламний характер та бойовий дух.

Вісім спортсменів із міста Миколаєва гідно представили Україну й привезли додому справжній золотий урожай – 4 «золота», 2 «срібла» та 1 «бронзу», повідомили в управлінні освіти Миколаївської міськради.

Так, чемпіонами світу стали Савельєв Михайло, МЛ 53; Попеску Ренат, МГ 56; Нагернюк Олексій, МЛ 41, та Бачинський Артем, МЛ 19.

Срібні призери — Савельєв Павло, МГ 31, та Попеску Руслан, МГ 56.

Бронзовий призер — Герасимов Владислав, МЛ 8.

Тренує спортсменів Віталій Гишко.

