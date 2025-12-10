6-7 грудня у місті Бухарест (Румунія) відбувся Абсолютний чемпіонат та Кубок Європи з кіокушин карате. У змаганнях взяли участь 878 спортсменів із 18 країн світу.

Національна збірна команда України виборола третє загальнокомандне місце, здобувши 42 медалі, серед яких 14 золотих, 10 срібних та 18 бронзових.

Як повідомляє управління молоді та спорту Миколаївської ОВА, у складі національної збірної України виступив 21 спортсмен Миколаївської області, які здобули 10 нагород (3 золоті, 2 срібні, 5 бронзових).

Переможці та призери у розділі куміте:

І місце – Майдаченко Ігнат (10-11 р., -45 кг), МОККДЮСШ №1;

І місце – Стефанко Олександр (8-9 р., -25 кг), МОККДЮСШ №1;

І місце – Яніцька Наталі (10-11 р., -40 кг), МОККДЮСШ №1;

ІІ місце – Лопаткевич Іван (8-9 р., -30 кг), Первомайська МФКК;

ІІ місце – Квасницька Діана (12-13 р., +50 кг), Миколаївська ФКК;

ІІІ місце – Воротнюк Павло (10-11 р., -35 кг), МОККДЮСШ №1;

ІІІ місце – Галенко Анастасія (12-13 р., +50 кг), Первомайська МФКК;

ІІІ місце – Ельназаров Тахір (10-11 р., +45 кг), Очаківська МФКК;

ІІІ місце – Журова Яна (12-13 р., -40 кг), Очаківська МФКК;

ІІІ місце – Смик Марина (14-15 р., -50 кг), МОККДЮС;

ІІІ місце – Хатунцов Микола (12-13 р., -40 кг), Миколаївська ФКК.

