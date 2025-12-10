Повідомлено про підозру колишньому посадовцю Міноборони та його спільникам у незаконному продажі списаних військових кораблів ЗСУ.

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито схему незаконної реалізації списаних кораблів Збройні Сили України.

Колишній посадовець Міністерство оборони України, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати судна.

Йдеться про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для цього:

штучно занизили технічний стан

забезпечили занижену оцінку

формально провели конкурс під заздалегідь визначену компанію.

Збитки державі – понад 900 тис. грн.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.