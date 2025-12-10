Туберкульозний менінгіт – це пізня форма туберкульозу, коли мікобактерії з легень або з іншого вогнища туберкульозу потрапляють у мозкові оболонки, пояснює пульмонолог з медичної мережі “Добробут” Вікторія Терещенко.

За її словами, при цій хворобі у багатьох людей до цього не було яскравих легеневих симптомів.

“Інколи первинна інфекція могла бути у людини роками й лишилася непоміченою. Це не завжди “недодіагностований активний туберкульоз”, це може бути латентна форма, яка активувалась при збігу несприятливих чинників”, – пояснює лікарка, передає ВВС.

Етапи хвороби

За даними Центру Громадського здоров’я України, етапи і прояви туберкульозного менінгіту проявляються у кілька фаз.

Перша фаза продромальна, прихований період хвороби – 2-3 тижні у пацієнта може бути головний біль, температура, зміна свідомості.

Наступний етап розвитку хвороби – фаза менінгіту, коли є блювота, тривалий головний біль, загальмованість, сплутаність свідомості.

Якщо у пацієнта неправильно діагностували туберкульозний менінгіт і він не лікується, настає третя фаза – пацієнти впадають у кому, з’являються судоми, можливі слабкість або параліч тіла.

Без лікування протягом однієї-двох діб настає смерть.

Для діагностики туберкульозного менінгіту лікарі мають провести люмбальну пункцію.

Це процедура, під час якої лікар вводить спеціальну голку в спинний мозок і проводить забір рідини.

Тривалість терапії туберкульозного менінгіту, чутливого до ліків, становить 10-12 місяців. При цьому інтенсивна фаза 2 місяці, і ще 10 місяців продовження.

Що кажуть у МОЗ?

Як йдеться у “Настановах МОЗ“, туберкульозний менінгіт на сьогодні в Україні зустрічається рідко.

Проте лікарям радять мати його на увазі, оскільки ранній початок лікування має вирішальне значення.

Лікування слід розпочати не пізніше, ніж почнеться порушення свідомості пацієнта.

Як себе захистити?

Щоб захистити себе, лікарі радять проходити вакцинацію від туберкульозу, раз на рік робити рентген легень, укріплювати імунітет.

Рентген потрібно робити, бо різні варіанти ускладнень починаються з легень, говорить інфекціоніст Роман Пономаренко.

Лікар наводить дані ВООЗ, які кажуть, що близько 1,7 млрд людей на планеті мали Mycobacterium tuberculosis – це бактерія, яка спричиняє туберкульоз.

“Ті, хто інфіковані, часто не мають симптомів і у них не розвивається активна форма туберкульозу, доки імунна система справляється”, – говорить Роман Пономаренко у коментарі ВВС Україна.

Підпис до фото,Рентген легень

Вакцинація від туберкульозу БЦЖ є обов’язкова в Україні і входить до Національного календаря щеплень.

Однак основне завдання цієї вакцини – захищати дітей до 5 років від тяжких форм TB, зокрема від TB-менінгіту та міліарного туберкульозу, пояснює пульмонолог Вікторія Терещенко.

Частковий захист триває приблизно до 10 років.

БЦЖ не захищає від легеневого туберкульозу у підлітків і дорослих.

Після 10 років всі люди, незалежно від БЦЖ, можуть заразитись туберкульозом, однак у середньостатистичної здорової людини ризик переходу латентної форми туберкульозу в активну – 5-10% протягом життя, каже лікар.

У групах ризику – люди з ВІЛ, з діабетом, люди з хронічними хворобами.

Навіть при лікуванні смертність від туберкульозного менінгіту становить 20-67%. Без лікування – смертність 100%.

Щоб запобігти туберкульозному менінгіту, потрібно своєчасно виявляти і лікувати туберкульозну інфекцію: тестувати контактних осіб, людей з груп ризику, медпрацівників, говорить лікарка Терещенко у коментарі ВВС Україна.

Система скринінгу дозволяє активно виявляти як активні, так і латентні форми туберкульозу і не допустити розповсюдження інфекції поза легенями.

“Треба розуміти, що лікування ТБ це довгий процес, до якого потрібно бути готовими. Дотримуватися всіх рекомендацій і слухати лікаря”, – зазначила лікарка.