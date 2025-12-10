У січні – листопаді 2025 року платники податків Миколаївщини до місцевих бюджетів забезпечили майже 10,3 млрд грн податкових платежів, що на понад 1,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Як зазначили в управлінні економічного аналізу Головного управління ДПС у Миколаївській області, це свідчить про те, що суб’єкти господарювання регіону з відповідальністю ставляться до сплати податків і зборів.

У розрізі бюджетоформуючих податків надійшло: податку на доходи фізичних осіб – майже 6,8 млрд грн, єдиного податку – майже 1,8 млрд грн, земельного податку – майже 1,1 млрд гривень.

За цими показниками – сумлінна праця платників податків Миколаївщини, яка сприяє нашій якнайшвидшій перемозі та відновленню економічного потенціалу країни.

Слід зазначити, що платники мають можливість самостійно провести звірку щодо розрахунків із бюджетом через Електронний кабінет платника. Щоб стати користувачем електронних сервісів ДПС треба отримати кваліфікований електронний підпис, зареєструватися на вебпорталі ДПС і в будь-який зручний час переглядати інформацію щодо нарахування та сплати податків із персонального комп’ютера чи гаджета.

Нагадуємо, що задля якісної та оперативної комунікації з платників податків, громадськістю та бізнес-спільнотою у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області утворено Офіс податкових консультантів.

Фахівці Офісу надають фахову консультаційну підтримку бізнесу з питань, що потребують вирішення. Тож, у разі виникнення питань щодо застосування податкового законодавства запрошуємо звертатись до Офісу податкових консультантів за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6 (перший поверх адмінбудівлі).