Держдума рф остаточно ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири й будинки на тимчасово окупованих територіях «безгосподарними» та конфісковувати їх.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

росія узаконила мародерство на ТОТ. Вилучене житло передаватимуть російським військовим, силовикам, чиновникам і працівникам бюджетної сфери, яких завозять з росії. Тобто відбувається цілеспрямоване заміщення місцевих людей лояльним населенням.

Експропріація триватиме до 2030 року. Це «політичний дедлайн» — завершення п’ятого терміну путіна. Попри те, що практика «віджиму» житла через фіктивну «безгосподарність» існувала на ТОТ давно, тепер кремль підняв її на федеральний рівень. За процес відповідають конкретні чиновники в московських кабінетах.

Чітких критеріїв немає, їх визначатимуть самі окупаційні адміністрації, що відкриває шлях до масового привласнення нерухомості. Фактично це означає, що будь-яке житло людей, які виїхали через війну, можуть оголосити «нічийним». Під цей каток часто потрапляють і люди, які залишилися в окупації.