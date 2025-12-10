Міністерство оборони України забезпечило бюджетне фінансування для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.

«Вітчизняний ОПК послідовно нарощує свої спроможності. Також збільшується частка українського озброєння та військової техніки, які постачаються підрозділам Сил оборони. Саме тому за ініціативи Міністерства оборони влітку цього року було оновлено механізм фінансування підприємств оборонки, які зазнали ворожих атак. Завдяки цьому підприємства отримали бюджетну підтримку на суму понад 1,5 млрд грн і змогли відновити свою діяльність», – зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Це стало можливим завдяки змінам до постанови Уряду, якою регулюється «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення».

Для практичної реалізації положень Постанови, фахівцями Міністерства оборони розробляється комплексний план проведення невідкладних заходів для забезпечення стійкої роботи вітчизняних підприємств ОПК. План передбачає зміну географії, проведення релокації (дублювання) виробничих спроможностей найбільш критично важливих підприємств ОПК. Також проводиться переміщення підприємств з районів, де російська армія застосовує КАБи. Крім того, триває будівництво підземних виробничих комплексів.

Зазначені заходи позитивно вирішують проблемні питання підприємств ОПК усіх форм власності.