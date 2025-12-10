Цього тижня в Миколаєві вже сталися дві «п’яних» ДТП.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Так, 8 грудня, близько 23-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Шнеєрсона. Водій автомобіля Mazda здійснив наїзд на ділянку, де проводилися ремонтні роботи (яму), яка була огороджена відповідними знаками об’їзду. Як наслідок – авто перекинулось на дах.

Патрульні помітили у керманича явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на стан сп’яніння на місці події, на що водій погодився. Результат тесту становив 2,26 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму. Інспектори склали на водія протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.

Другий випадок стався вчора, 9 грудня, близько 23-ї години, на вулиці Генерала Алмазова. Водійка, керуючи автомобілем Kia, не впоралась з керуванням та здійснила зіткненням з кіоском магазину на зупинці громадського транспорту.

Патрульні з’ясували, що керування автомобілем жінці передав пасажир (власник авто), який перебував разом з нею, а сама жінка має ознаки алкогольного сп’яніння (результат тесту становив 0.92 проміле).

Інспектори склади на пасажира протокол за ч.1 ст. 130 (Передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває у стані сп’яніння), а також постанову за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування транспортними засобами.

На водійку інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

