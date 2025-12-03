Ціна різдвяної ялинки коливається від 210 до 1200 гривень в залежності від розміру та сорту.

Про це повідомляє Філія «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України», передає Інше ТВ.

«Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області. Створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим. Саме з плантацій ви отримаєте дерево «правильної» форми, про це подбали наші лісівники. Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів, тому нанесення шкоди екосистемі не буде, лише користь», – пояснюють у Південному лісовому офісі.

Лісівники нагадують, що всі дерева під продаж обов’язково маркуються бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що є підтвердженням їхньої легальності та безпечності. Перевірити легальність новорічної ялинки можна через сайт https://open.ukrforest.com/.

У тому числі, у лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику – ціна стартуватиме від 500 гривень.

