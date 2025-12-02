У Новому Градку в районі Наход запалили дуже нетрадиційну різдвяну ялинку. Цього року в якості новорічного дерева місто обрало модрину, з якої опала вся хвоя. Такої ялинки, мабуть, немає в Чеській Республіці. І саме тому вона потрапила до Чеської книги рекордів.

За оцінками, на площу в Новому Градку в районі Наход прийшло близько 250 людей на урочисте запалювання нетрадиційної різдвяної ялинки. Населення міста становить 900 осіб.

Дерево заввишки сім з половиною метрів має повністю голі гілки, на ньому залишилися лише шишки. Спочатку його призначали для утилізації.

«Модрину довелося зрубати, бо вона конфліктувала з навколишніми деревами», – згадує рішення арборист, незалежний мер Нового Градека Зденек Драшнар, який вирішив прикрасити площу модриною.

Окрім вогників, дерево без хвої також доповнювали великі червоно-золоті кулі та срібний ланцюг.

Люди, які прийшли на урочисте запалювання новорічної ялинки, переважно були у захваті. А ось у соцмережах лунала критика. Але це не змінює того факту, що різдвяна модрина унікальна.

