В гонитві за зручністю і комфортом людство не переймалося тим, чим це обернеться для нашого здоров’я. І ось тепер маємо, що маємо, але що з цим робити? Про побутову загрозу для кожного з нас пише ВВС.

Коли я заходила до медичної клініки на аналіз крові, я думала тільки про те, як би не виглядати слабачкою на камеру. Я не дуже замислювалась над тим, що покаже тест.

Я погано переношу уколи – але в межах розслідування BBC Panorama про так звані вічні хімікати мене тестували, щоб з’ясувати, який їхній рівень у моїй крові. Як мама двох маленьких дітей, я також хотіла знати, чи можуть вони впливати на мою сім’ю.

Вічні хімікати, або PFAS (пер- та поліфторалкільні речовини) – це група з приблизно 10 000 хімікатів. Їх використовують десятиліттями – у всьому, від водостійкого одягу до посуду, електроніки та медичного обладнання.

Вони є стійкими забруднювачами, тобто не розкладаються легко і натомість накопичуються в довкіллі.

Вони існують у наших домівках, воді та їжі.

Вчені пов’язали деякі з них із серйозною шкодою, наприклад безпліддям та раком.

Будь-який рівень PFAS вище 2 нг (нанограмів) на мілілітр крові вважається таким, що несе ризики для здоров’я, каже докторка Сабіна Доннаї, фахівчиня з превентивної медицини. Вона ніколи не зустрічала людину, у якої зовсім не було б PFAS у кровотоці.

Мій результат становив 9,8 нг на мілілітр.

Докторка Доннаї повідомила про це дуже делікатно – але це все одно сильно мене вразило.

Вічні хімікати в моїй крові “найімовірніше” впливатимуть на моє здоров’я, сказала вона.

Я також дізналася, що, на жаль, під час вагітності моє тіло позбавлялося частини цих хімікатів, передаючи їх моїм дітям.

У цей момент наше розслідування перестало бути просто роботою і стало дуже особистим.

“Вони [рівні PFAS] були б ще вищими до твоїх вагітностей”, – сказала докторка Доннаї.

“Ти точно передала їх своїм дітям”, – додала вона.

Я хвилювалася, але також відчувала злість через те, як це могло статися без мого відома – та майже без контролю.

Я хотіла дізнатися більше про ці речовини та про проблеми зі здоров’ям, із якими їх пов’язують.

PFAS “не розкладаються”, каже Стефані Метцгер із Королівського хімічного товариства.

“Коли вони потрапляють у наш організм, вони залишаються там і накопичуються потроху, доки не почнуть втручатися у роботу наших систем”, – пояснює вона.

“Деякі PFAS пов’язані з проблемами щитоподібної залози, деякі – з раком нирок і печінки, а деякі, як було показано, впливають на фертильність”, – додає експертка.

Підпис до фото,Стефані Метцгер каже, що PFAS “не розкладаються”

Щодо мене, то “малоймовірно”, що я зможу звести свої рівні до нуля, каже докторка Доннаї.

“Але ти можеш зменшити їх упродовж наступних двох-трьох років за певної стратегії”, – додає вона.

Докторка Доннаї запропонувала збільшити споживання клітковини – або їсти більше вівса, ячменю, бобових, горіхів та насіння, або приймати добавки гелеутворювальної клітковини. Підвищений рівень клітковини в раціоні, згідно з наявними на сьогодні доказами, має найкращі шанси допомогти, каже вона.

Якщо я це робитиму, з часом зменшувати мій поточний рівень PFAS також допомагатимуть менструації, додає лікарка.

Вона також сказала визначити найбільші джерела впливу у моєму домі – замінити антипригарний посуд на керамічний, нержавіючий або чавунний, використовувати фільтр для води та переходити на екологічні засоби для чищення, які не містять PFAS.

Шукати косметику та засоби для волосся без PFAS і уникати інгредієнтів із “fluoro” або “PTFE” у назві, додала вона.

Подібні поради також отримала майбутня мама Пем Кавана з Беркшира, до якої ми навідалися разом із докторкою Федерікою Аматі з Імперського коледжу Лондона.

Пем дуже хотіла знати, як зменшити можливі побутові ризики PFAS для своєї дитини – а докторка Аматі вивчала, як вічні хімікати можуть впливати на немовлят і дітей.

“Коли ми п’ємо воду з-під крана, залежно від того, де ми живемо, ми маємо різний рівень впливу PFAS”, – каже докторка Аматі.

Допомогти зменшити вплив може фільтр для води, додає вона – чи глечик із фільтром, чи фільтр, вбудований у саму раковину.

Будь-які антипригарні сковорідки з подряпинами слід викинути, радить докторка Аматі.

Сковорідки з нержавійки або кераміки “значно безпечніші”, додає вона.

Килими можуть також обробляти PFAS, щоб зробити їх більш стійкими до забруднень, докторка Аматі радить пилососити килими щодня.

“Важливо провітрювати кімнату, відчиняючи вікна кожного дня, [бо] це все збирається у хатньому пилу”, – додає вона.

Підпис до фото,Докторка Федеріка Аматі консультує майбутню маму Пем Кавана про можливі ризики, пов’язані з хімічними речовинами PFAS у побуті

Потім докторка Аматі перейшла до дитячого одягу. Пем була “приголомшена”, дізнавшись, що водостійкий або стійкий до плям одяг може містити PFAS. Виробники не зобов’язані розкривати цю інформацію.

Деякі дитячі містять PFAS навіть попри протилежні заяви виробників, з’ясувала BBC.

Ми виявили PFAS у дитячій куртці, яку ми купили на сайті Mountain Warehouse кілька місяців тому, хоча сайт стверджує, що жоден із дитячих товарів не виготовляється з вічними хімікатами.

Куртка, яку ми протестували, походила з маленької партії старих запасів, виготовлених понад три роки тому, повідомили BBC у Mountain Warehouse.

Хоча куртка “відповідає стандартам безпеки Великої Британії”, додали вони, товар був знятий із продажу.

Компанія заявила, що працює “над тим, щоб якнайшвидше усунути PFAS з усіх товарів” і що “дитячий одяг, виготовлений починаючи з 2023 року, не містить PFAS”.

Якщо тканини, що містять PFAS, тривалий час контактують із людською шкірою, є ймовірність, що хімікати можуть абсорбуватися через шкіру, пояснює професор Стюарт Гаррад з Університету Бірмінгема, який тестував для нас куртку.

Щоб зменшити ризик, обирайте необроблені тканини та уникайте позначок “водостійкий” або “стійкий до плям”, якщо вони не мають сертифікації PFAS-free, каже докторка Доннаї.

Найбільший вплив вічних хімікатів походить від їжі – зокрема риби, м’яса, яєць, фруктів та фруктових продуктів, згідно з Європейським органом з безпеки харчових продуктів.

Невинна на вигляд полуниця може містити PFAS, бо хімікати можуть додавати до пестицидів “щоб вони краще трималися на фрукті, щоб під дощем їх не змивало”, пояснив професор Девід Мегсон з Манчестерського університету.

Також PFAS можуть міститися у вині, каже професор Мегсон.

“Ми концентруємо сотні виноградних ягід у кожній пляшці. Коли широкий спектр пестицидів розкладається, PFAS-компонент залишається”, – пояснює він.

Підпис до фото,Фрукти можуть зазнавати впливу хімічних речовин PFAS

PFAS настільки вбудовані в сучасне життя, що ніхто з нас не може повністю їх уникнути. Вони зробили наше життя зручним, а товари довговічними – але за ціну, яку ми тільки починаємо усвідомлювати.

Європейська комісія проводить консультації щодо повної заборони приблизно 10 000 PFAS. Уряд Великої Британії каже, що розглядає заборону або обмеження деяких хімікатів, але не каже про повну заборону.

PFAS мають багато важливих застосувань, а безпечні замінники ще не доступні, стверджує Асоціація хімічної промисловості. Вона каже, що “регулятори та промисловість мають працювати разом, встановлюючи перехідні періоди”, щоб виводити на ринок альтернативи.

Коли я вперше проходила аналізи крові, я думала, що це буде цікавою сценою для нашого документального фільму.

Але коли знаєш, що ці хімікати всередині тебе, ти вже не можеш про це не думати.

Наявність плану щодо зменшення впливу приносить невелику втіху. Але чесно кажучи, це ще одна річ, про яку доводиться хвилюватися.