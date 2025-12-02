Прокурорами Київської міської прокуратури спільно з ГУ СБУ у м.Києві та Київській області затримано та повідомлено про підозру колишньому т.в.о. першого віце-президента ДП «НАЕК «Енергоатом».

Встановлено, що у серпні 2022 року посадовець підписав договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності ДП «НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду, відповідно до якого, розмір страхового платежу складає 105,6 млн гривень. Згодом додатковою угодою цей платіж збільшили.

Водночас відповідно до Порядку обчислення тарифів, затвердженого постановою уряду, він має становити на майже 18,6 млн грн менше, ніж передбачили додатковою угодою.

Після підписання угоди гроші були перераховані на банківський рахунок страхової компанії. Згодом 106 операціями їх перевели на рахунки інших дрібніших страхових компаній, а потім через підприємства з ознаками фіктивності вивели в готівку та розподілили між учасниками схеми.

Зазначимо, що у квітні 2023 року Національний банк України анулював ліцензію страховій компанії, з якою держпідприємство підписало багатомільйонну угоду, у зв’язку з невідповідністю структури власності вимогам законодавства.

Її засновником є кіпрська компанія, заснована ще однією кіпрською компанією, а через низку угод та фірм їх кінцевим бенефіціарним власником є громадянин Республіки Вірменія, що має тісні зв’язки з однієї з найбільшим страхових компанії рф «РЕСО-Гарантія».

Колишньому посадовцю ДП «НАЕК «Енергоатом», який також є колишнім першим заступником міністра енергетики України, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Його дії кваліфіковано як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюють слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.