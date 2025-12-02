Станом на 2 грудня на отримання 6500 гривень зимової допомоги від держави вже подали свої заявки 293 941 людина. З них понад 50 тисяч заявок пройшли погодження, пише ЛБ.
Як розповіли у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, 292 862 заяв надійшло у застосунку Дія, 1112 – подано через Пенсійний фонд України.
Наразі 51931 заяв отримали підтвердження.
Подати заяву на додаткову підтримку можна до 17 грудня, якщо людина входить до таких категорій:
- діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;
- діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
- діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях;
- особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.
Як отримати?
Користувачі застосунку Дія повинні:
- Переконатися, що застосунок Дія оновлено до останньої версії.
- Обрати Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн.
- Підтвердити, що є активна Дія.Картка, на яку буде зараховано кошти. Якщо Дія.Картки немає – Дія під час формування заяви запропонує її відкрити онлайн.
- Відправити сформовану заявку.
Якщо людина не користується застосунком “Дія”, можна подати письмову заявку у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Працівники Фонду допоможуть оформити заявку на Зимові 6500 грн, відкрити Дія.Картку чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку.
Кошти надійдуть:
- на рахунок із спеціальним режимом використання Дія.Картки (наразі Дія.Картка доступна виключно для оплати телефоном);
- або на іншу картку зі спеціальним режимом використання.
Витратити ці кошти можна протягом півроку з моменту зарахування. Допомога надається для придбання теплих речей, ліків та вітамінів.
Цього року планується, що одноразову виплату отримають понад 660 тисяч громадян. У бюджет на ці виплати заклали 4,3 млрд грн.