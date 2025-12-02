Всі відео з триколорами, які наче відзняті в українських містах Покровськ, Вовчанськ та Куп’янськ, мають пропагандистську мету та намагаються вплинути на учасників міжнародних переговорів.

Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, передає Інше ТВ.

«Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Бравурні заяви керівництва країни-агресора про “захоплення” цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео “флаговтик” з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів.

У Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. Так, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста.

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного.

Напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції.

Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України», – мовиться в повідомленні Генштабу.

Як повідомляло Інше ТВ, Із 226 боїв на фронті за добу 72 було на Покровському напрямку – Генштаб