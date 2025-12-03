У грудні минулого року внаслідок обстрілу по території одного з промислових підприємств Миколаєва були зруйновані та пошкоджені виробничі приміщення й споруди.

Це призвело до засмічення земельної ділянки відходами руйнації, повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Загальна площа засмічення склала 750 кв.м. Державними інспекторами здійснено офіційний розрахунок шкоди.

Розмір завданих збитків склав 9 980 100 грн.

Уся зібрана інформація передана до Оперативного штабу при Держекоінспекції України для внесення до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії.

