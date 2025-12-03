Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – регулярні доповіді нашої команди по роботі з партнерами. Сьогодні в Брюсселі – міністр закордонних справ України, також секретар РНБО й начальник Генерального штабу. На всіх рівнях ми працюємо, щоб була підтримка – і оборонна, і дипломатична, і підтримка нашої стійкості. Андрій Сибіга сьогодні представляв нашу державу у форматі Ради Україна – НАТО. Рустем Умєров та Андрій Гнатов спілкувалися з безпековими командами європейських лідерів. Найголовніше – це дієва участь Європи в нашому захисті, також у гарантуванні безпеки після цієї війни. Активність максимальна, щоб війну завершити. І з нашої сторони – від Української держави – не буде жодних перепон і зволікань. Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі в роботі з партнерами, і всі це відзначають, американська сторона також. Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей, контактів, перемовин – особисті зустрічі чи телефонні розмови, – є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною. Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир. Також продовжу на своєму рівні спілкування з лідерами, фактично кожен день координація, обмін ідеями, домовленості, як говорити з іншими лідерами й що може дати більше безпеки. Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир.

Важливо також, що є конструктивна внутрішня робота в Україні. Я дякую парламентарям за голосування за державний бюджет на наступний рік. Це гарантує, що фінансову роботу ми забезпечимо. Уряд України добре працює і з нашими партнерами, щоб покрити дефіцити. Є розуміння, як це буде зроблено. Продовжуємо політику також і повної реорганізації та очищення в енергетичному та оборонному секторах. Говорив сьогодні детально з Прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, я дякую, що всі процеси відбуваються швидко, у тому числі перезавантаження наглядових рад в енергетичних компаніях. Міністр оборони України Денис Шмигаль оперативно забезпечить перезавантаження наглядових рад оборонних підприємств. Консультуємось також і по парламентській роботі – сьогодні детально говорив із керівником фракції більшості та іншими представниками Верховної Ради України щодо закону про бюджет. Ключові речі дотримані. Дякую. Зокрема, усе, що стосується підвищення зарплат учителям у наступному році. Забезпечені також необхідні програми підтримки людей, у тому числі програма медичних чекапів – перевірка здоров’я для всіх, хто досяг 40-річного віку. Кошти на таку перевірку дає держава, це хороша можливість запобігти багатьом проблемам зі здоров’ям. Я прошу уряд детально роз’яснювати людям, як скористатися цією програмою чекапів. Сьогодні Прем’єр-міністерка доповіла мені також по програмі зимової підтримки – вже майже 15 мільйонів українців у програмі, майже 3 мільйони заявок – на дітей. Це точно доводить, що програма вчасна й дійсно потрібна людям. Людей треба підтримувати. Кошти на цю програму й на всі інші програми підтримки будуть у повному обсязі. Тривають виплати і для тих, хто оформив заявку на зимову підтримку через Дію, і для тих, хто оформив заявку через Укрпошту.

Ще кілька речей.

Є рішення партнерів про закупівлі зброї в Америці – програму PURL. Сьогодні Норвегія заявила про новий внесок у PURL – дякую. Також Люксембург. Канада збільшить внесок. Знаємо про внесок Польщі. Напередодні ще було рішення Нідерландів. Будуть і перші внески від країн поза НАТО. Всім хочу подякувати особисто. Очікую доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL. Це особливе завдання для української дипломатії – тримати темп в оборонних програмах та проєктах з Америкою та іншими партнерами. Дипломатичний темп багато в чому визначає силу нашої оборони від російських окупантів і можливості наших активних кроків, нашої далекобійності, нашого захисту від російських ударів. Сусідство з Росією за будь-яких обставин є небезпекою. Але сила України – в єдності зі світом та в нашій власній спроможності визначати порядок денний. Дякую всім, хто працює заради нашої держави, заради наших людей, дякую кожному нашому воїну.

Слава Україні!”