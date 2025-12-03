Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 4 грудня.

Як пише офіційний тг-канал АТ “Миколаївобленерго”, погодинні графіки діятимуть з 06:00 до 23:59:

06:00-08:00 1,5 черги;

08:00-15:00 2,5 черги;

15:00-17:00 3 черги;

17:00-19:00 2,5 черги;

19:00-21:00 2 черги;

21:00-23:00 1,5 черги;

23:00-00:00 0,5 черги.

1.1 – 05:30 – 08:30; 19:00 – 22:30;

1.2 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;

2.1 – 12:00 – 19:00;

2.2 – 12:00 – 15:30; 19:00 – 21:30;

3.1 – 08:30 – 15:30;

3.2 – 07:30 – 08:30; 12:00 – 15:30; 22:30 – 00:00;

4.1 – 05:30 – 08:30; 19:00 – 22:30;

4.2 – 07:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;

5.1 – 05:30 – 08:30; 14:30 – 19:00;

5.2 – 12:00 – 17:30;

6.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00;

6.2 – 00:00 – 00:30; 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).