Із журналістських розслідувань уже було відомо, що в Парижі проживає донька однієї з найбагатших жінок Росії Світлани Кривоногих та кремлівського диктатора Володимира Путіна на ім’я Ліза, яку на французький манер називають Луїзою. Дівчина, яка, як дві краплі води схожа на російського президента, працює в одній із невеличких картинних галерей французької столиці.

Журналістові ТСН Дмитру Святненку вдалося зустрітися з донькою Путіна та задати їй кілька запитань.

Маленька мистецька галерея L gallery розташована в 20-му районі Парижа, через який майже не проходять туристичні маршрути. Тут лише дві невеликі кімнати, де вдається на виставках-продажах розмістити до 20 картин.

У середу відбувалося відкриття чергової виставки, на якій була присутня Луїза. Через запітнілі шибки галереї її спершу важко було розгледіти. У приміщенні було з десяток людей, які попиваючи алкогольні напої розглядали картини.

Але в якийсь момент у вікні з’явилося обличчя, разюче схоже на Володимира Путіна.

Відвідувачі виставки почали розходитися після 21 години, коли галерея зачинялася. Але у приміщенні все ще було п’ятеро людей — два керівники, два менеджери і ще якісь невідомий чоловік, який ймовірно, був охоронцем Лізи. Вони, очевидно, залишились допивати алкогольні напої, які залишились після презентації.

Близько 11 години вечора п’ятеро працівників галереї вийшли на вулицю. Ліза виходила однією із останніх.

Коли з’явився журналіст ТСН, її оточення, здається, злякалося, чоловіки просто заклякли. Журналіст привітався, сказав, що він з України і має кілька запитань до Лізи.

На початку розмови, яка відбувалася на ходу, дівчина, яку називають донькою Путіна, одразу заявила, що не давала дозволу на знімання.

«Ну, ви знаєте, зараз Київ сидить без світла. І в ці секунди лунає повітряна тривога. Ми теж не давали свого дозволу на це», — парирував журналіст.

Далі між ними відбувся такий діалог:

– Як ви відноситесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?

– А я тут при чому?

– Ви його підтримуєте?

– А я тут при чому?

– Ну, це ваш батько. Ви, як мінімум, можете зараз йому подзвонити і сказати: «Тату, припини обстрілювати Київ».

– Ну, звісно.

– Ну, спробуйте.

– Ну, звісно.

– Ви можете приїхати в Київ і виступити як ППО, краще будь-яких «Петріотів». Або поїхати зараз в Покровськ, щоб припинилася вся ця історія.

– Ну ви уявляєте, як я зараз поїду?

Журналіст сказав, що готовий придбати їй квиток на літак до Києва, але на жаль через її батька літаки до України не літають.

«Я, на жаль, ніяк не можу допомогти. Мені дуже жаль. Я вже, мені здається, достатньо з вами поговорила. Мені дійсно дуже жаль, що так все відбувається. Я, на жаль, не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набралися смілості підійти до мене, поспілкуватися, але, на жаль, нічим не можу вам допомогти. Бажаю вам хорошого вечора. До зустрічі», — завершила розмову Ліза.

Під час монтажу сюжету, журналіст ТСН звернув увагу на те, що один із чоловіків, який вийшов з галереї, супроводжував Лізу так, як це роблять професійні охоронці.

Окрім того, під час спілкування раптово перестав працювати безпроводовий мікрофон, який, можливо, було заглушено. На щастя, на камері працювала «пушка», яка й записала всю цю розмову з донькою Путіна.