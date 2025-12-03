Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

-Для підтримки прифронтових територій ухвалили низку рішень, що стосуються енергетичної стійкості і логістики в регіонах.

Уряд виділяє 224 млн гривень для закупівлі блочно-модульних котелень, необхідних для підтримки стабільного теплопостачання Сумщини. Нове резервне обладнання дозволить забезпечити надійне проходження опалювального сезону для громад Сум і Шостки.

Виділяємо 1,76 млрд гривень з резервного фонду на тримання автодоріг загального значення, зокрема на Херсонщині та Миколаївщині, важливих для потреб обороноздатності.